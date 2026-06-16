Жителям рекомендуют укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами и не подходить к окнам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 16 июня Самарской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в 07:49 в мессенджере МАКС.

Жителям рекомендуют укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами и не подходить к окнам. Если опасность застала на улице или в транспорте, нужно направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.

При нахождении в здании рекомендуется спуститься в защитное сооружение, подвал или в подземный паркинг. Если такой возможности нет, нужно держаться подальше от окон, зайти в помещение с несущими стенами или без окон. В квартире для убежища стоит выбрать ванную комнату. Необходимо сесть на пол у несущей стены и пригнуться. Нельзя пользоваться лифтом.

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