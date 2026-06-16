Ограничения необходимы для защиты людей и объектов инфраструктуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 16 июня в Самарской области временно ограничили работу мобильного интернета из-за ракетной опасности, поэтому жители региона могут столкнуться с перебоями.

Ограничения необходимы для защиты людей и объектов инфраструктуры. Но вы можете оставаться в курсе самых важных новостей даже при ограничениях, ведь «Комсомольская правда» попала в «белый» список сайтов, которые работают даже при перебоях с мобильным интернетом.

Например, на нашем сайте можно почитать о том, что в Самаре остановили движение общественного транспорта, в разных частях города включили сирены. Также на нашем сайте можно найти памятку по плану действий при такой угрозе.

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