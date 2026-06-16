В Самаре возобновили работу общественного транспорта 16 июня

Движение общественного транспорта возобновлено в полном объеме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре после отбоя ракетной опасности возобновили работу общественного транспорта. Об этом сообщил мэр Самары Иван Носков.

«Движение общественного транспорта возобновлено в полном объеме», – написал глава города в мессенджере МАКС.

Напомним, угроза сохранялась в Самарской области 45 минут. В это время в разных частях Самары звучала сирена, детей в садах города увели в укрытия, а также по всему региону ограничивали работу мобильного интернета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал