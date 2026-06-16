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НовостиОбщество16 июня 2026 6:49

Реконструкция теплосети на ул. Солнечной стартовала в Самаре

Энергетики обновляют участок между Ново-Вокзальной и Шверника
Илона МАЙСКАЯ
Реконструкция теплосети позволит повысить надежность теплоснабжения жителей Промышленного района / Фото: Т Плюс

Реконструкция теплосети позволит повысить надежность теплоснабжения жителей Промышленного района / Фото: Т Плюс

В Самаре энергетики приступили к реконструкции тепловой сети на улице Солнечной. В работу взяли участок между улицами Ново-Вокзальной и Шверника, чья протяженность составляет более 900 метров.

«Благодаря поддержке региональных властей мы сможем повысить надежность теплоснабжения для 73 жилых домов, 6 социальных учреждений и 10 организаций в Промышленном районе», — рассказал директор самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Земляные работы на объекте близятся к завершению. Сейчас рабочие монтируют временный трубопровод, благодаря которому жители близлежащих домов не останутся без горячей воды на период перекладки.

Всего в рамках летней ремонтной кампании энергетики обновят теплотрассы на 11 участках. Все работы планируется завершить до начала отопительного сезона.

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