Купаться начнем позже Фото: Светлана АФАНАСЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на дожди, которые идут в Самарской области, погода остается летней. У берегов Самары на Саратовском водохранилище температура воды в Волге поднялась до отметки +20 градусов. В Тольятти и Сызрани вода теплее. Рассказываем про температуру воды в Волге на 16 июня 2026 года.

«Купаться начнем только после того, как Роспотребнадзор выдаст санитарно-эпидемиологическое заключение. Пока наберемся терпения», — отметили в администрации Самары.

По данным Приволжского УГМС, в Сызрани на Саратовском водохранилище вода прогрелась до +21 градуса, а у берегов Тольятти на Куйбышевском водохранилище Волга прогрелась до +22 градусов.

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