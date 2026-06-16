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НовостиОбщество16 июня 2026 9:03

Депутат Госдумы Матвеев попросил проверить фестиваль на крыше ТЦ в Самаре

В Самаре хотят проверить фестиваль на крыше
Екатерина ПАВЛОВА
Коммерческий проект в виде еженедельных ночных концертов, мешающий отдыхать жителям всей округи, никого не заинтересовал.

Коммерческий проект в виде еженедельных ночных концертов, мешающий отдыхать жителям всей округи, никого не заинтересовал.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Государственной думы Михаил Матвеев попросил проверить фестиваль, который проходит на крыше ТЦ «Аврора Молл» в Самаре. По его словам, организация мероприятия не соответствует нормам безопасности и доставляет неудобства жителям соседних домов.

«В Самаре из-за безопасности запретили Грушинский фестиваль, ВолгаФест и иВолгу. А вот коммерческий проект в виде еженедельных ночных концертов, мешающий отдыхать жителям всей округи, никого не заинтересовал. Если внизу ТЦ вдруг начнется пожар, толпе с крыши будет очень трудно спускаться. Не понимаю, как такое опасное мероприятие вообще согласовали», – написал Матвеев в своем телеграм-канале.

Депутат пообещал направить в надзорные ведомства соответствующий запрос.

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