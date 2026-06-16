В Самаре стартует серия экскурсий по «Императорскому маршруту»

Это повод по-новому посмотреть на знакомые улицы, показать через историю зданий и площадей, как город был связан с царской династией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре в рамках соглашения о присоединении региона к «Императорскому маршруту» стартует серия экскурсий по местам, которые посещала царская семья Романовых. Всего в маршрут включено 14 объектов. Об этом сообщает администрация Самары.

«Запуск «Императорского маршрута» – важный шаг для историко-культурного туризма в Самаре и области. Это повод по-новому посмотреть на знакомые улицы, показать через историю зданий и площадей, как город был связан с царской династией, и привлечь внимание к нашему наследию», – рассказала замглавы города Ольга Слесарева.

Среди ключевых точек маршрута: Вознесенский собор (где в 1879 году крестили внука Николая I), площадь Революции (на месте бывшего памятника Александру II), площадь Куйбышева (раньше – Николаевская), Женское епархиальное училище, гостиница Аннаева, дом Реутовского и другие.

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