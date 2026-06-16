Нефтяники и айтишники получают больше 100 тысяч рублей в Самарской области

Средняя начисленная зарплата в Самарской области составляет 83 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, какие профессии в Самарской области являются самыми высооплачиваемыми. Информацию о средних зарплатах в разных отраслях представил Самарастат в докладе о социально-экономическом положении региона.

Судя по данным ведомства, сразу в нескольких сферах сотрудники получают более 100 тысяч рублей в месяц. Самые высокие зарплаты у тех, кто занимается финансовой и страховой деятельностью – более 126 тысяч рублей. Специалисты в сфере добычи полезных ископаемых в среднем получают около 110 тысяч рублей, айтишники – 119 тысяч рублей.

Также Самарастат назвал самые низкооплачиваемые профессии. Меньше всего в Самарской области получают сотрудники гостиниц и общепита (53 тысячи рублей), те, кто занимаются административной деятельностью (56 тысяч рублей), специалисты сельского и лесного хозяйства (58 тысяч рублей).

Средняя начисленная зарплата в Самарской области при этом составляет 83 тысячи рублей.

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