В Самаре прошло расширенное заседание президиума регполитсовета партии

18 июня в Самаре состоится первый этап конференции. Фото: самарское реготделение партии "Единая Россия"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание президиума регполитсовета «Единой России». Речь шла о формировании делегации на съезд партии, ротации членов и работе над предложениями в Народную программу.

«18 июня мы проведем в Самаре первый этап конференции, где утвердим делегатов, которые представят наш регион на съезде партии 28 июня в Москве. Обсудим кандидатуры в состав регионального политсовета и президиума», - рассказал секретарь реготделения.

Местные конференции прошли в 29 из 45 отделениях по всей области. 15 июня завершены еще 16 конференций. Отмечается, что кадровые изменения направлены на привлечение новых лидеров, многие из которых успешно прошли внутрипартийный отбор в рамках недавнего предварительного голосования.

Отдельным вопросом стала ситуация, связанная с недостоверными сведениями о статусе участника СВО депутата Александра Милеева. Глава региона предложил рассмотреть ее в Центральном исполнительном комитете партии в рамках работы комитета по этике. Также был определен состав экспертной группы по сбору предложений и подготовке предвыборной программы.

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