Визовый центр Кипра в Самаре приостановил работу с 15 июня

Те, кто успел подать документы на визу до 11 июня, могут забрать их в визовых центрах Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 15 июня в Самаре приостановил работу визовый центр Кипра. Посольство республики объяснило это тем, что истек срок действия договора с компанией BLS International, поэтому заявления в ее офисах больше не принимают.

«В ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком услуг». – сообщило посольство Кипра.

Пока договора нет, документы на въездные визы на Кипр принимают в консульском отделе посольства в Москве, а также в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Те, кто успел подать документы на визу до 11 июня, могут забрать их в визовых центрах.

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