В Самарской области завели уголовное дело из-за отсутствия дороги в пос. Калинка

Еще в 2023 году суд обязал построить здесь нормальную дорогу, но сроки несколько раз переносили Фото: прокуратура Самарской области.

В Самарской области в очередной раз завели уголовное дело из-за отсутствия нормальной дороги на 8-й Просеке в поселке Калинка, который входит в состав сельского поселения Дубовый Умет. Это было сделано по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина. Первое уголовное дело по этому вопросу завели в ноябре 2025 года, второе – в мае 2026 года. Но в обоих случаях прокуратура отменила постановление об уголовном деле.

«По версии следствия, у жителей поселка Калинка несколько лет отсутствует автомобильная дорога, ведущая к домам, расположенным на улице 8-я Просека», – прокомментировала пресс-служба СК Самарской области.

К домам ведет лишь отсыпанное грунтовое полотно, по которому транспорт, в том числе экстренные службы, не может нормально проехать. Еще в 2023 году суд обязал построить здесь нормальную дорогу, но сроки несколько раз переносили.

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