Тольятти вошел в топ-5 городов по числу производителей мороженого

В Тольятти расположены четыре предприятия по производству мороженого. Фото: минэкономразвития Самарской области

Мороженое в Самарской области производят семь предприятий малого и среднего бизнеса, четыре из которых расположены в Тольятти. По этому показателю город входит в топ-5 в России после Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Краснодара.

«Наши производители выпускают качественную продукцию, обеспечивают продовольственную безопасность, создают тысячи рабочих мест, активно инвестируют в модернизацию мощностей и внедряют передовые технологии», – сказал зампредседателя правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Павел Финк и подчеркнул, что власти готовы помогать таким предприятиям.

В целом в субъектах МСП в России, которые производят замороженные десерты, работают около 5500 человек. Средний доход одного такого производителя превышает 160 миллионов рублей.

Действующие и начинающие предприниматели в Самарской области могут получить поддержку в центрах «Мой бизнес» – от льготных кредитов до помощи со сбытом. Получить информацию о доступных мерах можно на портале mybiz63.ru и по телефону 8-800-300-63-63. Работу ведут по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

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