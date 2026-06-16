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НовостиОбщество16 июня 2026 16:28

Готовность к новом отопительному сезону обсудили в Самаре

Штаб по подготовке к предстоящему отопительному сезону провели в Самаре
Александра ТАЙБАТРОВА
За лето в городе реконструируют примерно 14 тысяч погонных метров теплотрасс

За лето в городе реконструируют примерно 14 тысяч погонных метров теплотрасс

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре провели штаб по подготовке к предстоящему отопительному сезону под председательством главы города Ивана Носкова. ТСЖ, управляющим и ресурсоснабжающим компаниям довели принципиальную позицию по этому вопросу.

«Первое, на что обращают внимание контролирующие органы – размещение графика подготовки к отопительному сезону многоквартирного дома на официальных сайтах управляющих компаний, чтобы любой житель тоже мог следить за работой», – напомнил глава города Иван Носков.

Также важно соблюдать этот график. За нарушения коммунальщиков могут привлекать к ответственности, штрафы составляют до 350 тысяч рублей.

К предстоящему отопительному сезону в Самаре готовят около 9800 многоквартирных домов и свыше 500 социальных объектов. За лето в городе реконструируют примерно 14 тысяч погонных метров теплотрасс.

В ходе заседания поступило несколько жалоб на работу ресурсоснабжающих компаний, по каждому обращению проведут проверку.

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