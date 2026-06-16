Сергей Семенов из Самары готов стать адвокатом Шурыгиной за миллион рублей

Сейчас Сергей живет в Самаре и учится на адвоката. Фото: соцсети

Правозащитник Сергей Семенов прокомментировал положение, в котором оказалась Диана Шурыгина, обвинившая его в изнасиловании в 2016 году. Тогда Сергея признали виновным, хотя многие были уверены, что парня оклеветали. В колонии он пробыл год, потом вышел по УДО и занялся правозащитной деятельностью. Сейчас Сергей живет в Самаре и учится на адвоката.

Диану Шурыгину обвиняют в распространении порнографии через интернет, ее уже отправили под домашний арест.

«Когда была история со мной, она требовала с меня миллион рублей. Сейчас я учусь на адвоката, остался последний курс и ради практики, конечно, готов помочь. За тот же самый символичный миллион», – рассказал Сергей Семенов KP.RU, хотя признался, что говорит это с иронией, и никаких предложений защищать Шурыгину не получал.

По словам Сергея, новость об уголовном деле в отношении Шурыгиной для него была ожидаемой, хотя злорадства он не испытывает. После событий 2016 год молодые люди никак не контактировали. Воспользуется ли Диана услугами адвоката Сергея Семенова – пока не ясно.

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