В Самарской области осужденному добавили срок за попытку бунта в колонии

Окончательное наказание составило восемь лет колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области вынесли приговор заключенному, который пытался дезорганизовать работу колонии, в которой отбывал наказание. Мужчина грозил расправой тем, кто соблюдал режим исправительного учреждения, и призывал всех бойкотировать порядок.

«Суд квалифицировал его действия как дезорганизацию деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества». – прокомментировала объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Волжский районный суд Самары 16 июня приговорил мужчину к двум годам лишения свободы. С учетом неотбытой части наказания за другое преступление окончательное наказание составило восемь лет колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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