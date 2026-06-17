В Самаре 950 школьников вышли на летнюю работу

Длительность рабочего дня зависит от возраста. Фото: администрация Самары.

В Самаре начали набирать школьников на летнюю работу. В июне уже приступили к работе 950 ребят. За все лето молодежный центр «Самарский» планирует устроить не меньше 3 тысяч подростков от 14 до 17 лет. В этом году согласие на трудоустройство дали 120 предприятий. Об этом сообщает администрация Самары.

«Школьников берут на сезонную работу муниципальные и частные компании. Подростки могут быть помощниками в архиве, регистраторами в поликлиниках, помощниками воспитателей и садовниками в детских садах, уборщиками в Ботаническом саду, вожатыми в лагерях и не только», – рассказали в мэрии.

Длительность рабочего дня зависит от возраста: в 14 лет – 4 часа, в 15 лет – 5 часов, в 16–17 лет – до 7 часов. Суббота и воскресенье – выходные. Для тех, кто планирует работать в июле, запись уже открыта. Для оформления нужен личный визит по адресу: улица Гагарина, 86. Телефон: 8 (846) 262-52-47. Запись на август откроется 21 июля.

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