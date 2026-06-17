На магистраль Центральную в Самаре хотят завести трамвайную ветку

Участок магистрали Центральной был открыт в декабре 2025 года Фото: правительство Самарской области.

В Самаре обсудили строительство магистрали Центральной в рамках концепции пространственного развития города. Эту тему прорабатывает минград Самарской области. Градостроительный анализ ситуации в городе уже представили региональному правительству и экспертам. Теперь в Самаре будут разрабатывать концепцию и варианты, по которым хотят развивать город. Один из ключевых моментов – это транспортная система. И, судя по всему, магистраль Центральная в этом проекте занимает важное место.

«Магистраль Центральная должна стать полноценной городской дорогой с шестью полосами», – прокомментировала пресс-служба минграда Самарской области.

На этой дороге обещают запустить общественный транспорт, в том числе трамваи. Для этого на магистраль планируют завести трамвайную линию. По мнению экспертов, такой подход поможет разгрузить две крупнейшие дороги Самары, которые идут параллельно – это Московское шоссе и улица Ново-Садовая.

Напомним, что участок магистрали Центральной был открыт в декабре 2025 года. В рамках первого этапа был построен участок от обводной дороги Самары до Ракитовского шоссе. Проект магистрали Центральной появился в генплане Куйбышева еще в 1965 году, в него хотели превратить проспект Карла Маркса.

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