Жителям Самары напомнили про запрет на продажу алкоголя 27 июня

Это правило не распространяется на заведения общественного питания. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В связи с празднованием окончания обучения в образовательных организациях 27 июня в Самаре введут временный запрет на розничную продажу алкоголя. Он будет действовать с 8:00 до 23:00. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Розничная продажа алкогольной продукции на территории Самары запрещена в указанный период. Это правило не распространяется на заведения общественного питания», – написано в соответствующем распоряжении.

Напомним, восемь пакетов документов собрали для выплат пострадавшим от пожара в Самаре.

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