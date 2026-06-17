В Тольятти школьникам напомнили правила безопасности у энергообъектов

Энергетики устроили для ребят ряд веселых конкурсов / Фото: Т Плюс

Энергетики провели необычный урок для летней смены детского лагеря «Созвездие» в Тольятти. Они рассказали ребятам о правилах безопасности вблизи тепловых камер и теплотрасс. Об этом сообщает пресс-служба самарского филиала «Т Плюс».

Так, энергетики устроили для воспитанников детского лагеря ряд веселых конкурсов. Победу в них можно было завоевать, если знать, что нельзя наступать на крышки люков, бегать по теплотрассам и подходить близко к местам ремонта, а также что нужно обходить стороной парящие лужи на улицах.

«В летний период мы проводим много ремонтных работ на тепловых сетях. Нам важно предупредить детей, что любые энергообъекты — не место для игр. Знание простых правил безопасности и их соблюдение позволит школьникам правильно реагировать на опасные ситуации и избегать их», — сказал заместитель главного инженера по эксплуатации котельных Тольяттинских тепловых сетей Александр Жирнов.

Урок от энергетиков завершился шоу мыльных пузырей. Также ребятам подарили тематические раскраски про историю теплоснабжения.

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