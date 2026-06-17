В Самаре пройдет экскурсионный квест о деньгах

На экскурсии посетители изучат старинные денежные знаки и рассмотрят скрытые изображения на современных банкнотах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре пройдет квест «Сам себе экскурсовод». Участники смогут погрузиться в историю Госбанка и освоить финансовую грамотность. Здание банка открыло свои двери для посетителей в 1864 году. На средства учреждения в регионе построили крупнейший в России элеватор.

«На экскурсии посетители изучат старинные денежные знаки, рассмотрят скрытые изображения на современных банкнотах, разберутся в алгоритме работы вычислительной машины «Феликс». Также участники квеста узнают, за что отвечал в банке экзекутор и кому подчинялся сотрудник на должности «мальчика»», – анонсируют организаторы.

Квест бесплатный, но попасть на него можно только по предварительной записи на сайте Музея Банка России.

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