В Самаре экопункт на улице 22 Партсъезда принял около 200 тонн вторсырья

Пункт принимает крупную и мелкую бытовую технику, электронику, макулатуру, пластик, стекло, автомобильные шины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре все больше людей сортируют мусор и сдают его на переработку. Для этого в городе работают несколько экопунктов. Один из них находится на улице 22 Партсъезда, 1г. Он открылся осенью 2025 года. За это время туда сдали около 200 тонн вторсырья. Об этом сообщает «Самара-ГИС».

Пункт принимает крупную и мелкую бытовую технику, электронику, макулатуру, пластик, стекло, автомобильные шины, текстиль, а также черный и цветной металл. За сдачу можно получить деньги. Главное требование – чистота изделий, отсутствие скотча, наклеек и жидкостей.

Аналогичные пункты работают на пересечении улицы Ставропольской и Пугачевской, на улице Грозненской, в Красной Глинке и в Новокуйбышевске. Они открыты ежедневно с 08:00 до 20:00

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