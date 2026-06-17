Расписание электричек изменится на маршруте Новокуйбышевская – Тольятти

Изменения связаны с проведением ремонтных работ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области изменится расписание движения пригородных поездов по маршруту Новокуйбышевская – Тольятти. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает самарская пригородная пассажирская компания.

Так, 17, 19, 24 и 26 июня, а также 1 и 3 июля поезд № 7118/7117 Тольятти (10.57) – Самара (12.56-12.58) – Новокуйбышевская (13.22) будет ходить по измененному расписанию: Тольятти (10.57) – Самара (12.56-13.13) – Новокуйбышевская (13.35).

В эти же даты поезд № 7110 - 7120/7119 Новокуйбышевская (13.38) – Самара (14.02-14.10) – Тольятти (16.04) проследует как: Новокуйбышевская (13.45) – Самара (14.08-14.10) – Тольятти (16.04). А 15, 17, 19, 23, 25, 29 июня и 1, 3 июля поезд № 7128/7127 Новокуйбышевская (19.53) – Самара (20.17-20.19) – Тольятти (22.25) перевезет пассажиров по расписанию Новокуйбышевская (19.43) – Самара (20.08-20.19) – Тольятти (22.25).

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