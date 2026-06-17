Депутаты проинспектировали ремонт трамвайных путей в Самаре

Депутаты уделили особое внимание участкам на пересечении с автодорогами, где ремонт создает временные неудобства для водителей

В Самаре продолжается масштабный ремонт трамвайных путей. Ход работ проинспектировали депутаты городской думы, члены Общественного совета и Молодежного парламента при Думе. Особое внимание уделили участкам на пересечении с автодорогами, где ремонт создает временные неудобства для водителей.

«Обновление назрело давно - 80 % путей в городе требуют ремонта, - отметил председатель Думы г.о. Самара Сергей Рязанов. - Мы проверили графики на ключевых перекрестках, потому что любое перекрытие бьет по транспортному потоку. Нас заверили, что основные работы проводят в выходные, когда машин меньше».

По словам председателя городской Думы, на улице Ново-Садовой при капремонте путей сделают принципиальное улучшение - обустроят ливнево-дренажную систему. Это защитит новые рельсы от коррозии, предотвратит просадки и размыв балласта. Участок у Постникова оврага долгие годы подтапливало после каждого сильного дождя - теперь проблему устранят.

Сейчас движение трамваев по Ново-Садовой от Ново-Вокзальной до Постникова оврага приостановлено. Маршруты № 5, 20, 20к, 22 и 24 ходят по измененным схемам, а для пассажиров запустили бесплатные компенсационные автобусы. Трамвайное движение обещают восстановить к началу сентября.

«Город закупил новые современные трамваи, но на изношенных путях они быстро портятся - тяжелые составы деформируют старые рельсы, возрастает риск схода, - сообщил председатель профильного комитета Денис Купцов. - Сейчас используются железобетонные шпалы – это более долговечная альтернатива деревянным. Новая технология укладки призвана продлить срок службы на десятилетия».

На пересечении улиц Промышленности и Советской Армии ремонт уже завершили - участок эксплуатируется полтора месяца. На перекрестке 22 Партсъезда и Победы работы стартовали на днях, их планируют закончить за две недели. Депутаты также обратили внимание на безопасность пешеходов, которые на этом участке часто перебегают дорогу в неположенных местах.

Всего в этом году в плане ремонт на 15 перекрестках с автодорогами. Девять из них уже готовы.