Жительница Самары отдала мошенникам 400 тысяч рублей после звонка лжекурьера

Только после перевода она поняла, что стала целью преступников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В конце мая в Самаре 28-летняя местная жительница потеряла 400 тысяч рублей, доверившись звонку от лжекурьера. Незнакомец сообщил женщине о необходимости получения посылки и убедил продиктовать паспортные данные. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

«Сразу после передачи данных в аккаунте женщины произошел несанкционированный вход. После этого ей вновь позвонили и под предлогом защиты накоплений убедили перевести все средства на безопасный счет. Жительница выполнила инструкции и лишилась денег», — пояснили в ведомстве.

Только после перевода всей суммы она поняла, что стала целью преступников. В настоящее время по данному факту сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело. Жителей региона просят не сообщать персональную информацию посторонним людям, а также не совершать операции с деньгами по указанию звонящих.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал