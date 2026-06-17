Операторы связи запустили новый магистральный канал между Россией и Китаем

Запуск нового канала позволил более чем втрое сократить время отклика зарубежных сервисов / Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "МегаФон"

Российский и китайский телеком-операторы запустили новый магистральный канал связи между Хабаровском и Гонконгом. Теперь трафик от пользователя к сервисам двигается по сокращенному маршруту до Китая без необходимости пересекать несколько стран. Проект реализовал МегаФон совместно с China Telecom.

Раньше трафик к ряду китайских сервисов проходил по более длинному международному пути: от пользователя из России до европейских транспортных узлов, а после в Китай. Особенно существенную задержку фиксировали пользователи из Сибири и Дальнего Востока: их запрос сначала проходил через всю страну и Европу, несмотря на географическую близость к КНР.

После запуска нового канала Хабаровск — Гонконг данные стали передаваться напрямую. За счет этого, как отмечает российский оператор связи, сокращается время отклика и повышается стабильность соединения в сервисах, где задержка особенно заметна: мессенджерах, маркетплейсах, игровых платформах. Время их отклика удалось сократить более чем втрое.

«Азиатский регион сегодня становится для российского телеком-рынка таким же важным направлением, как и западное. Мы видим, что интерес пользователей к китайским мессенджерам и маркетплейсам растет: трафик в первом квартале 2026 года увеличился почти на 50% год к году. Мы развиваем систему альтернативных направлений, которая повышает надежность и качество инфраструктуры, в том числе и для пользователей восточной части страны», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.

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