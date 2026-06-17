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НовостиОбщество17 июня 2026 13:01

В Самаре водители смогут управлять вездеходами и багги по обычным правам

Самарским водителям разрешат управлять арендованными вездеходами и багги без прав тракториста-машиниста
Ирина СИНЕГУБОВА
Закон был одобрен 17 июня на очередном пленарном заседании.

Закон был одобрен 17 июня на очередном пленарном заседании.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий управление тяжелой внедорожной техникой по обычным водительским правам. Теперь те, кто ездят за рулем легковушек, смогут также управлять вездеходами и багги. Об этом сообщает BFM Кубань.

Закон был одобрен 17 июня на очередном пленарном заседании. Он разрешает россиянам при наличии водительского удостоверения категорий B, C или D управлять арендованными вездеходами, багги и снегоболотоходами. Раньше для этого требовались права тракториста-машиниста.

По словам председателя комитета Совфеда по соцполитике Алексея Синицына, закон способствует развитию туризма и проката. Документ вступит в силу спустя 10 дней после официальной публикации.