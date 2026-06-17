В Самаре исторические Монастырские ворота оказались под слоем штукатурки

Может привести к его постоянному переувлажнению и разрушению конструкции Фото: народный фронт Самарской области

В Самаре во время ремонтных работ Монастырские ворота покрыли штукатуркой с имитацией кирпича. Подобные действия привели к тому, что памятник архитектуры, которому более 150 лет, фактически утратил свой исторический облик. Об этом рассказали в региональном отделении Народного фронта.

«Подобный ремонт негативно влияет на сохранность объекта. Кирпич оказался запечатан штукатуркой. Это может привести к его постоянному переувлажнению и последующему разрушению конструкции. Наша задача вернуть воротам подлинный вид, максимально сохранив при этом историческую кладку», — говорится в сообщении.

После выездного совещания с участием представителей департамента управления имуществом и подрядчика, контракт с последним был расторгнут из-за выявленных нарушений. Общественники направили в профильный департамент экспертное заключение с рекомендациями по проведению дальнейших работ.

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