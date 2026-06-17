В Самаре ограничат движение транспорта по улице Гаражной из-за ремонта колодцев

На указанном отрезке улицы Гаражной маршруты общественного транспорта отсутствуют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре с 10:00 18 июня вводится временное ограничение движения транспорта и средств индивидуальной мобильности на участке улицы Гаражной. Проезд будет закрыт от дома №10 до дома №14 в Октябрьском районе. Ограничения связаны с проведением капитального ремонта канализационных колодцев. Работы планируют завершить до 18:00 6 июля, об этом сообщает администрация Самары.

«Просим автомобилистов заранее планировать свои маршруты в объезд указанного участка, чтобы избежать задержек в пути», — говорится в сообщении.

На указанном отрезке улицы Гаражной маршруты общественного транспорта отсутствуют, поэтому изменения в схемах движения автобусов не потребуются. Владельцам личных транспортных средств рекомендуется учитывать сроки проведения работ при планировании поездок.

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