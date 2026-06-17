В Самаре мужчине отказали в смягчении наказания за убийство

В итоге оставили ходатайство без удовлетворения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд Самары рассмотрел ходатайство мужчины, который отбывает наказание в исправительной колонии № 3. Он просил заменить неотбытую часть срока на принудительные работы. Суд, с учетом мнения прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, отказал в удовлетворении этой просьбы, сообщает ведомство.

«Прокурор настаивал на отказе, указав на многочисленные нарушения режима со стороны заключенного за время отбывания наказания. Мужчина неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности, что подтверждает отсутствие оснований для смягчения условий содержания», — отметили в надзорном ведомстве.

Приговор Промышленного районного суда Самары был вынесен в декабре 2016 года. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц и в убийстве. Ему назначили 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В итоге суд согласился с позицией прокурора и оставил ходатайство без удовлетворения.

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