В школах Самары откроют коррекционные классы для первоклассников

На заседании Общественного совета по инклюзии при городской думе обсудили создание в школах условий для инклюзивного образования / Фото: дума Самары

В новом учебном году в Самаре откроют коррекционные классы для первоклассников. Детей с ограниченными возможностями здоровья примут восемь муниципальных общеобразовательных учреждений. Создание условий для инклюзивного образования и организацию обучения на дому ребят с ОВЗ обсудили на заседании Общественного совета по инклюзии при городской Думе под председательством Вячеслава Звягинцева. В мероприятии приняли участие председатель Думы Самары Сергей Рязанов и заместитель председателя Марат Габдрахманов.

В самарских школах учатся около 4 тысяч детей с ОВЗ. На домашнем обучении – порядка 1200 детей с особенностями здоровья. В числе воспитанников детских садов таких ребят – около 20%.

«Наша задача и задача педагогов сегодня заключается в том, чтобы максимально создавать условия для развития и самореализации, независимо от стартовых возможностей», – подчеркнул Сергей Рязанов. По его словам, все люди с ограниченными возможностями здоровья должны беспрепятственно получать системную поддержку на всех этапах жизни, в том числе в образовании.

На заседании также обсудили проблемы трудоустройства людей с инвалидностью, в том числе участников СВО / Фото: дума Самары

На заседании также обсудили проблемы трудоустройства. В настоящее время на учете в центре занятости населения стоит 183 человека с ограниченными возможностями здоровья, включая участников специальной военной операции. По программам поддержки работодателям компенсируют до 200 тысяч рублей на создание или дооснащение специального рабочего места для сотрудника с инвалидностью.

«Считаю, что это очень полезная мера. Нужно искать новые подходы к профориентации, подбору вакансий, созданию рабочих мест для людей с особенностями здоровья», – отметил Вячеслав Звягинцев.

В августе во Дворце ветеранов пройдет ярмарка вакансий для участников СВО, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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