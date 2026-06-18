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НовостиОбщество18 июня 2026 5:29

В Самаре откроется выставка двух уникальных художников «Система координат»

Художники Анвар Баев и Николай Савва представят в Самаре экспериментальный арт-проект
Елизавета ЖИРНОВА
Вход для всех желающих свободный

Вход для всех желающих свободный

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Творческий проект «Система координат» начнет работу 19 июня в Самаре. На выставке представят свои произведения художники Анвар Баев и Николай Савва. В работах авторы исследуют место человека в мире, возможности личности и спасительную силу искусства, сообщает пресс-служба СОУНБ.

«Наши авторы являются экспериментаторами, которые постоянно ищут новые пути выражения себя», — говорится в сообщении.

Анвар Баев работает с живописью и граффити, а Николай Савва развивает направление портретного экспрессионизма. Выставка будет доступна для посещения в галерее «Новое пространство» до 19 июля 2026 года. Вход для всех желающих свободный. Возрастное ограничение 12+.

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