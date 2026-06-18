В Самарской области столкнулись грузовик Hongyan и легковая Toyota Corolla

Сотрудники службы извлекли пострадавших из поврежденных машин Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Авария произошла 18 июня на 866 километре трассы М-5 в Самарской области. Около 08:20 столкнулись грузовик Hongyan и легковая Toyota Corolla в Сызранском районе. В результате происшествия двое людей скончались на месте, ребенка доставили в центральную городскую больницу Сызрани, сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«На месте работали сотрудники противопожарной службы, Госавтоинспекции и медики. ПСО 47 проводили аварийно-спасательные мероприятия, чтобы извлечь пострадавших из поврежденных транспортных средств», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники службы устанавливают все обстоятельства случившегося. На месте работали представители экстренных служб региона.

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