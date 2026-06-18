Житель Сызрани похитил электроинструменты и сдал их в комиссионный магазин

Ущерб пострадавшей полностью возмещен Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Сызрани произошла кража электроинструментов из гаража. Местная жительница, которая долго не посещала помещение, обнаружила пропажу болгарки, электропилы, лобзика и зарядного устройства. Общая сумма ущерба составила 12,5 тысячи рублей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции выявили факт сдачи похищенного имущества в один из городских ломбардов. Документы были оформлены на 24-летнего местного жителя, который ранее уже имел проблемы с законом», — пояснили в ведомстве.

После задержания мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что заметил отсутствие хозяйки, взломал навесной замок и вынес инструменты. Полученные от продажи деньги он успел потратить. В отношении жителя Сызрани завели уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ущерб пострадавшей полностью возмещен. Полицейские проверяют причастность мужчины к аналогичным преступлениям в других районах города.

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