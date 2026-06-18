В аэропорту Самары не допустили к ввозу более 130 кг растительной продукции

Проверили более 2 тысяч единиц багажа и ручной клади Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За неделю, с 8 по 14 июня 2026 года, инспекторы проверили более 2 тысяч единиц багажа и ручной клади в международном аэропорту. В ходе досмотра у 46 пассажиров, прибывших в Самарскую область из стран ближнего зарубежья, выявили запрещенную подкарантинную продукцию общим весом более 130 килограммов, сообщает Россельхознадзор по Самарской области.

«Действует запрет на ввоз подкарантинной продукции из Азербайджана, Таджикистана, Грузии и Узбекистана. За исключением небольшого объема свежих фруктов и орехов из Узбекистана весом не более 5 килограммов на человека», — пояснили в управлении.

Инспекторы ежедневно проводят строгий контроль, чтобы не допустить распространения в регионе опасных вредителей и болезней растений.

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