В Самарской области начали принимать заявки на программу «Мама-предприниматель»

Региональный финал конкурса запланирован на 14 сентября. Фото: минэкономразвития Самарской области

Заявки на региональный этап программы «Мама-предприниматель» начали принимать в Самарской области. Прием открыли региональное минэкономразвития и центр «Мой бизнес». В 2026 году программа по традиции пройдет в Самаре с 7 по 11 сентября и в Тольятти с 31 августа по 4 сентября. Региональный финал конкурса запланирован на 14 сентября.

«Уверен, что выпускницы программы реализуют свои инициативы и внесут свой заметный вклад в экономическое развитие Самарской области», – сказал зампредседателя правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.

В программе могут поучаствовать жительницы Самарской области, которые находятся в декретном отпуске или воспитывают детей, имеют действующий бизнес не более трех лет или идею для его открытия. Участницы программы узнают больше об основах бизнеса, смогут доработать свою бизнес-идею, защитить проекты, лучший из которых получит грант 150 тысяч рублей.

В 2025 году проект жительницы Тольятти Екатерины Рожковой победил в федеральном этапе конкурса. Женщина получила грант в размере миллиона рублей на мастерскую по пошиву адаптивной одежды для детей.

Бизнес в Самарской области получает поддержку в раках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал