В самарском парке Гагарина отпразднуют Сабантуй 20 июня

Для посетителей подготовили ярмарку мастеров Фото: администрация Самары

В субботу, 20 июня, в Самаре состоится ежегодный народный татарский праздник Сабантуй. По традиции площадкой для гуляний станет парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина, начало программы запланировано на 10:30, сообщает администрация города.

«В программе запланированы не только концертные выступления, но и активности», — говорится в сообщении.

Для посетителей подготовили ярмарку мастеров и традиционные состязания, включая борьбу на поясах «Кереш», перетягивание каната, бои с мешками на бревне и футбольный турнир. Также гости смогут попробовать национальные блюда и приобрести на память сувениры. В этом году праздник пройдет в городе в 37-й раз при поддержке администрации Самары и правительства Самарской области.

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