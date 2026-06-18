Вуз или ссуз: как выбрать стратегию поступления в Самарской области в 2026 году

Эксперты сошлись во мнении - выбирать нужно не профессию, а сферу деятельности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В медиацентре «КП Самара» прошел круглый стол по особенностям вступительной кампании в вузы и ссузы в 2026 году. Самые актуальные вопросы по этой теме обсудили представители министерства науки и высшего образования Самарской области, Самарского университета им. Королева, Самарского государственного экономического университета, Поволжского государственного университета сервиса, Росдистанта - представительства Тольяттинского государственного университета в городе Самара, Поволжского государственного колледжа, Самарского государственного колледжа, а также одного из работодателей – банка ПСБ.

Спикеры рассказали о нововведениях, которые повлияют на приемную кампанию в 2026 году, развеяли мифы и помогли наметить образовательную траекторию для абитуриентов, которые хотят получить востребованную специальность и потом найти хорошую работу и свое место в жизни. Эксперты рекомендуют выбирать не профессию, а сферу деятельности и задумываться об этом как можно раньше, не позднее 8 класса. Важно не ограничиваться изучением только информации онлайн - лучше самим приехать в вуз или ссуз, чтобы пообщаться с преподавателями и студентами, сравнить образовательные программы, ощутить атмосферу учебных заведений и определиться не только разумом, но и сердцем.

Более подробную информацию читайте завтра в статье на сайте «КП».