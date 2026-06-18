Более 9 тысяч самарцев присоединились к проекту «Самарское долголетие»

Записаться в программу можно в центре социального обслуживания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2025 года участниками региональной программы «Самарское долголетие» стали более 9 тысяч жителей области. Проект помогает людям старшего возраста сохранять здоровье и социальную активность через работу кружков и секций. В Самаре занятия посещают 3 тысячи человек, а еще 6 тысяч участников живут в области. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

«Участники сами формируют программы досуга и выступают в роли наставников. Они делятся опытом и осваивают новое, а если требуется помощь, обращаются к кураторам проекта», — говорится в сообщении.

Средний возраст участников составляет 65 лет. Самарцы выбирают разные направления: от адаптивной физкультуры и шитья до компьютерной грамотности. Например, волонтеры из числа самих участников проводят психологические тренинги и учат рисованию. Для удобства жителей работает мобильное приложение с актуальным расписанием всех встреч. Записаться в программу можно в центре социального обслуживания по месту жительства.

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