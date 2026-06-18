В Самаре прошла церемония открытия сквера имени пожарного Кириленко

Николай Иосифович Кириленко – ветеран пожарной службы, который 42 года жизни отдал борьбе с огнем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

18 июня в Промышленном районе Самары прошла торжественная церемония открытия нового сквера имени Кириленко. Это событие приурочили к 53-й годовщине образования ФГКУ «Специальное управление ФПС №39 МЧС России». Об этом сообщает «Самара-ГИС».

Николай Иосифович Кириленко – ветеран пожарной службы, который 42 года жизни отдал борьбе с огнем. В 1961 году его назначили руководителем пожарной охраны Куйбышевской области. За время работы он придумал множество техник, которые применяют до сих пор, и неоднократно руководил тушением пожаров, от развития которых зависели судьбы целых городов. В 2023 году в память о Кириленко в Самаре открыли мемориальную доску в специальной пожарно-спасательной части оборонно-промышленного предприятия.

После церемонии заслуженным ветеранам региональной пожарной охраны вручили благодарственные письма за многолетний труд, активное участие в работе и воспитание молодого поколения.

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