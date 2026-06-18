В Самаре провели профилактический рейд о безопасности на дорогах

Инспекторы общались с водителями и пешеходами Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре сотрудники Госавтоинспекции совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних и представителями образовательных учреждений общались с водителями и пешеходами на оживленных участках города. Людям рассказали, как правильно перевозить детей и защититься от телефонных мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Важно не только соблюдать правила движения, но и знать способы защиты от мошенничества. Мы объяснили родителям, как выбирать детские кресла, а детям рассказали, почему нельзя сообщать личные данные незнакомцам», — отметили в ведомстве.

Во время акции жителям города вручали световозвращатели и листовки с полезными советами. Водителям напомнили, что ремни безопасности и кресла должны соответствовать весу и возрасту ребенка. Помощь полиции оказывали юные активисты. Они раздавали материалы и демонстрировали примеры правильного поведения на дороге.

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