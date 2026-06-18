В Самарской области более 2,5 тысячи жителей заключили соцконтракты в 2026 году

В текущем году финансирование увеличено до 1,3 миллиарда рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Самарской области оформили более 2,5 тысячи социальных контрактов. Программа помогает людям с низкими доходами преодолеть трудную жизненную ситуацию, трудоустроиться или начать свой бизнес. Финансирование этого направления по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в текущем году увеличено до 1,3 миллиарда рублей, сообщает региональное министерство социально-демографической и семейной политики.

«Социальный контракт — это соглашение между человеком и органами соцзащиты. Государство предоставляет финансовую помощь, а получатель обязуется выполнить условия договора: найти работу, пройти обучение, открыть свое дело или развивать личное подсобное хозяйство», — говорится в сообщении.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Семья». Подробную информацию об условиях участия можно найти на сайте профильного ведомства.

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