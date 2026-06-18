В Самаре нашли способ сделать нейрореабилитацию быстрее и точнее

Фото: правительство Самарской области.
Аспирантка из Самары Юлия Комарова создала проект, в рамках которого можно улучшить интерфейсы «мозг-компьютер». Это стало возможным благодаря персонализированной магнитной стимуляции.
«Проект предлагает стимулировать мозг с помощью ритмической транскраниальной магнитной стимуляции, настраивая нейроны на нужную частоту», – прокомментировала пресс-служба правительства Самарской области.
В эксперименте участвовали 22 добровольца. В его рамках удалось снизить на 30% ошибку классификации сигналов мозга. Метод признали перспективным для клинического применения, особенно для пациентов, страдающих нарушениями двигательной активности.
В будущем планируется провести исследование с пациентами, которые перенесли инсульт.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал