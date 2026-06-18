В Самаре пройдет фестиваль экологической культуры и книг «Зеленый»

На площадке можно будет обменяться книгами или купить понравившуюся литературу по символической цене. Фото: СМИБС

25 июня с 10:00 до 14:00 в сквере Дома культуры «Нефтяник» в Куйбышевском районе пройдет фестиваль экологической культуры и книг «Зеленый». На площадке можно будет обменяться книгами или купить понравившуюся литературу по символической цене, поучаствовать в мастер-классе по изготовлению авторской бумаги из макулатуры и кукол из старых вещей. Также проведут курс по правильной сортировке отходов. Об этом сообщает СМИБС.

«Приятных ощущений добавит знакомство с котами и кошками из котокафе «ЧуКОТка». А на сцене выступят музыкальные коллективы Самарского областного училища культуры и искусств – некоторые из них играют на инструментах, изготовленных из природных материалов», – рассказали организаторы.

Вход на фестиваль свободный. Подробную программу можно посмотреть по ссылке.

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