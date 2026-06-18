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НовостиОбщество18 июня 2026 13:45

Фестиваль «Искусство есть. Творцы» проходит в ресторанах Самары в 2026 году

Жители Самары смогут оценить блюда, вдохновленные Алексеем Толстым и Дмитрием Шостаковичем
Ирина СИНЕГУБОВА
По всей России проект насчитывает более 90 имен. Фото: предоставлены "КП-Самара"

По всей России проект насчитывает более 90 имен. Фото: предоставлены "КП-Самара"

С 15 июня по 30 сентября в Самаре в очередной раз проходит фестиваль «Искусство есть. Творцы». Команды шеф-поваров из ресторанов разработали специальные блюда, вдохновленные знаменитыми людьми из разных эпох.

В Самаре выбор пал на творчество писателей Алексея Толстого и Сергея Аксакова, композитора Дмитрия Шостаковича, кинорежиссера Эльдара Рязанова, художника Кузьмы Петрова-Водкина. А например, в Москве «приготовили» произведения Александра Пушкина и Петра Чайковского, в Санкт-Петербурге – Федора Достоевского.

По всей России проект насчитывает более 90 имен, в числе которых не только писали, а еще великие государственные деятели, архитекторы, ученые, мореплаватели и полководцы, спортсмены и др.

Фестиваль «Искусство есть» проводится уже четвертый год подряд. Он зародился в Самаре в 2023 году, когда посетителям предлагалось «попробовать» картины на вкус. В прошлый раз темой фестиваля была архитектура. Организатором проекта выступает ассоциация ресторанов Milimon Team.

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