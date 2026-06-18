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НовостиОбщество18 июня 2026 13:50

В Тольятти отменили «Гидрострой Фест»

В Самарской области отменили еще один фестиваль
Екатерина ПАВЛОВА
В непростые времена иногда приходится принимать сложные решения. Фото: ВКонтакте «Гидрострой Фест»

В непростые времена иногда приходится принимать сложные решения. Фото: ВКонтакте «Гидрострой Фест»

Музыкальный фестиваль «Гидрострой Фест», который в течение шести лет проходил в Тольятти, в этом году не состоится. Об этом сообщили организаторы проекта. Такое решение приняли из соображений безопасности.

«Сегодня мы не готовы рисковать безопасностью тех, кто приходит на фестиваль. В непростые времена иногда приходится принимать сложные решения. Если раньше риски были не так велики, то сейчас проведение мероприятия – это решение, на которое мы не можем пойти со спокойной совестью», – написали организаторы в сообществе фестиваля во «ВКонтакте».

В этом году мероприятие должно было пройти 16 августа. Все заявки, идеи и пожелания зрителей сохранят до следующего раза.

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