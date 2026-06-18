«Крылья Советов» подписали Мартина Крамарича

Последние три года Крамарич провел в «Сочи» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

18 июня самарские «Крылья Советов» объявили о подписании контракта со словенским полузащитником Мартином Крамаричем.

«Крылья Советов» и словенский полузащитник Мартин Крамарич подписали контракт сроком на три года. Футболист в ближайшее время присоединится к команде», - сказано в сообщении клуба.

Последние три года Крамарич провел в «Сочи». В составе южан он принял участие в 84 официальных матчах, в которых забил 23 гола и отдал 14 голевых передач. За время карьеры словенец также поиграл за словенские «Крку» и «Марибор», а также на правах аренды защищал цвета «Кршко» и «Браво». Кроме того, Крамарич вызывался в юношеские, молодёжную и основную сборную Словении.