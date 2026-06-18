Губернатор Самарской области поручил усилить помощь участникам СВО и их семьям

Вопрос очень комплексный, касается и здравоохранения, и реабилитации, и оказания бытовой помощи. Фото: правительство Самарской области.

18 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание с заместителями глав муниципалитетов. Они обсудили эффективность поддержки участников СВО и их семей, а также необходимые дополнительные меры.

«В последние 4,5 года основным вопросом социальной политики региона является оказание всеобъемлющей помощи и содействия участникам СВО и их семьям. Это наш долг, обязанность. Вопрос очень комплексный, касается и здравоохранения, и реабилитации, и оказания бытовой помощи», – сказал глава региона.

Губернатор поручил усилить взаимодействие с организацией ветеранов СВО, наладить адресное трудоустройство ветеранов, усилить работу центров «Сердце воина», расширить программу «СВОе дело» и проработать возможность предоставления большей поддержки по этому направлению, в том числе из внебюджетных источников.

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