Самарцу дали 300 тыс. рублей на открытие бизнеса, но деньги ушли не по назначению

Обязательства по контракту он не исполнил, при этом предоставил поддельные чеки о покупке оборудования. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В марте 2023 года 40-летний мужчина из села Подстепки Ставропольского района Самарской области предоставил в управление соцзащиты ложные сведения и фиктивный бизнес-план, рассказав, что планирует ремонтировать и обслуживать компьютерную технику. С ним заключили контракт и выдали 300 тысяч рублей для реализации идеи. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Полученными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению. Обязательства по контракту он не исполнил, при этом предоставил поддельные чеки о покупке оборудования. В отношении него завели уголовное дело за мошенничество при получении социальных выплат», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело уже направили в суд.

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