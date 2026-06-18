Губернатор Самарской области провел конференцию отделения партии «Единая Россия»

Прошедшие два года были наполнены важными, системными, сложными решениями. Фото: Самарское отделение партии «Единая Россия»

18 июня в Самаре прошел первый этап конференции Самарского отделения партии «Единая Россия». Мероприятие дало старт партийным процедурам в рамках предстоящего Единого дня голосования. На нем секретарь отделения, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, подвел итоги совместной работы и обозначил приоритеты дальнейшего развития.

«Прошедшие два года были наполнены важными, системными, сложными решениями. Нам с вами предстоит и дальше идти вперед вместе, и все, что у нас есть – силы, ресурсы, время, душу, сердце – отдавать служению нашей Самарской области и нашей великой стране», – сказал глава региона.

Одним из центральных вопросов стало обсуждение «Народной программы». На данный момент от жителей поступило 21 484 предложения. Их сбор продолжится до 10 августа. Также на конференции утвердили делегацию на XXIII съезд партии, который пройдет в Москве 28 июня, в нее вошли 8 человек. Кроме того, состоялась церемония вручения партийных билетов и благодарственных писем активистам первичных отделений, отмеченных за высокие показатели в работе.

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