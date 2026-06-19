Самарцам показали купание бенгальского тигра Барфи в бассейне

Сотрудники самарского зоопарка поделились кадрами из жизни местного обитателя – бенгальского тигра по имени Барфи. Он настоящий любитель водных процедур, особенно в жаркую погоду, поэтому у него даже есть личный бассейн. На видео запечатлели купание животного.
«Для Барфи это второй по счету бассейн, первый он сломал, когда радостный с разбегу прыгнул в него и пробил дно», – рассказали в зоопарке.
Напомним, в Самарской области выясняют причины массового мора рыбы в реке Кутулук.
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